- Romania a produs, in primele doua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.100 tep (4,6%) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Producția de mașini la uzina Dacia din Mioveni este in creștere. Potrivit Acarom, in luna martie, la uzina Dacia s-au fabricat peste 34.000 de unitați. ”In luna martie 2022, au fost produse in Romania un numar de 57.019 autoturisme, o creștere de +42.6% fața de luna martie 2021, respectiv 39.986 unitați.…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana, in luna februarie a acestui an, au scazut cu 6,7% fata de aceeasi perioada a anului precedent, atingandu-se un nivel de 719.465 unitati, arata datele publicate, joi, de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).

- „Ceea ce este important este ca s-au facut progrese mari. Ultima data am fost aici in 2019, pe linia de producție erau 2-3 vehicule. Acum, linia de producție este la capacitate maxima. S-a reușit livrarea a 28 de transportoare, au tehnica moderna de lupta. Este evident ca prin acest demers putem sa…

- In luna februarie 2022, au fost produse in Romania un numar de 44.111 autoturisme, o crestere de +12% fata de luna februarie 2021, respectiv 39.372 unitati. Dintre acestea 24.878 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 19.233 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Pe primele…

