Producţia celei mai mari fabrici a grupului Volkswagen, din Wolfsburg, a scăzut în acest an la cel mai redus nivel din 1958 Fabrica care produce automobile ale brandurilor Golf, Tiguan si Seat, intre altele, a fabricat in medie 780.000 de vehicule pe an in ultimul deceniu, iar compania anuntase in 2018 ca vrea sa creasca volumul la 1 milion de unitati. Problemele de aprovizionare au facut insa ca doar aproape 500.000 de vehicule sa iasa de pe liniile de asamblare ale fabricii in 2020. Productia din acest an va fi chiar mai mica din cauza crizei semiconductorilor. Volkswagen a afirmat anterior ca va avea un deficit de productie de sute de mii de vehicule din cauza lipsei semiconductorilor, o problema care afecteaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

