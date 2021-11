Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internaționala pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor este marcata in calendar pe data de 25 Noiembrie, data stabilita oficial de Adunarea Generala a ONU prin Rezolutia 54/134 din 7... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziua Internaționala pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor este marcata in calendar pe data de 25 Noiembrie, data stabilita oficial de Adunarea Generala a ONU prin Rezolutia 54/134 din 7... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- 20 noiembrie: Ziua Internaționala a Drepturilor Copilului. Drepturile celor mici, așa cum sunt enunțate in Convenția ONU Ziua Internaționala a Drepturilor Copilului a fost stabilita in 1954 si este sarbatorita in fiecare an in data de 20 noiembrie, sustinand unitatea internationala, constientizarea…

- In fiecare an la data de 20 septembrie este marcata Ziua Internationala a Sportului Universitar. Proclamata oficial de catre Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), Ziua Internationala a Sportului Universitar are scopul de a crea legaturi intre universitati si comunitatile…

- Ziua de 1 Octombrie a fost desemnata „Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice” de catre Adunarea Generala a Națiunilor Unite in 1990 si este dedicata omagierii si respectarii celor varstnici. Pentru a contribui la cinstirea persoanelor varstnice din municipiu. Primaria Municipiului Buzau organizeaza…

- Ziua de 1 Octombrie a fost desemnata „Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice” de catre Adunarea Generala a Națiunilor Unite in 1990 si este dedicata omagierii si respectarii celor varstnici. Pentru a contribui la cinstirea persoanelor varstnice din municipiu. Primaria Municipiului Buzau organizeaza…

- Productia totala de porumb boabe se va situa in acest an in jurul valorii de 13,7 milioane de tone, iar cea de floarea-soarelui la 3,2 milioane de tone, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Oros. „In ceea ce priveste culturile de toamna, din estimarile pentru anul 2021, productia totala de floarea-soarelui…

- Deși meniurile restaurantelor s-au umplut de rețete sofisticate cu fasole, de pe campuri culegem tot mai puțina, iar in magazine gasim marfa din import.In ultimul deceniu, producția autohtona de fasole s-a injumatațit, arata datele Institutului Național de Statistica. Fara ajutor de la stat și fara…