- Un numar de opt spitale pilot din tara pot sa asigure persoanelor in varsta servicii de ingrijire la domiciliu, fiind stabilit modul de organizare a acestor servicii, a declarat miercuri ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la o dezbatere pe aceasta tema, organizata la Palatul Parlamentului, noteaza…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca Spitalul din Targoviște va fi unul dintre cele 100 de spitale din țara care vor fi digitalizate, fiecare beneficiind de aproximativ 1.000.000 de euro in plus pentru acest proces. Acest demers face parte dintr-un efort mai larg de digitalizare a instituțiilor…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca spitalele regionale aflate in fazele cele mai avansate sunt cele de la Iasi si Craiova si ca urmeaza indeaproape cel din Cluj-Napoca. In patru ani, aceste spitale ar urma sa fie finalizate, inclusiv in ceea ce priveste dotarile.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma, in legatura cu acuzatiile privind decesele unor pacienti de la Spitalul ”Sf. Pantelimon” din Capitala, ca nu a cunoscut deocamdata persoana care a facut reclamatia, dar ca va exista si o discutie cu aceasta. Intre timp, la acest spital au loc mai multe…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit despre importanța prevenției și a campaniilor de informare in domeniul sanatații, susținand ca reprezinta un obiectiv crucial in contextul strategiei de sanatate publica. In opinia ministrului, cel mai eficient program de prevenție este vaccinarea. ”Avem…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, dupa vizita la Spitalul Pantelimon, ca nu sunt pana in momentul de fata elemente care sa sustina acuzatiile. ”Nu sunt pana in momentul de fata elemente care sa sustina aceste acuzatii dar asta nu inseamna ca nu mergem in continuare cu investigatia.…

- Ministrul Sanatații a declarat ca, pana la jumatatea acestui an, vom vedea ca se lucreaza efectiv la cele trei spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova, care au ca termen de execuție de 48 de luni. Cele trei proiecte tehnice ale viitoarelor spitale sunt finalizate ca și procedurile de organizare…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta, luni seara, ca pana la jumatatea acestui an se vor vewdea lucrari efective la cele trei spitale regionale – de la Iasi, Cluj si Craiova, la ultima dintre cele trei investitii fiind recuperat decalajul de aproximativ 6 luni care exista fata de celelalte…