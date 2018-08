Producatorul rus de arme Kalasnikov concureaza Tesla cu o supermasina electrica retro (Video) Producatorul rus de arme Kalasnikov a prezentat un nou automobil electric, inspirat de un model rar din anii 1970, afirmand ca va rivaliza cu automobilele Tesla, fabricate de miliardarul Elon Musk.



Marca ruseasca, cunoscuta cel mai bine pentru arma automata AK-47, a prezentat joi un prototip retro albastru, CV-1, la o expozitie de armament din Moscova, relateaza publicatia The Guardian.



Designul a fost inspirat dintr-un model hatchback sovietic dezvoltat in anii 1970, numit "Kombi", potrivit unui comunicat publicat de Kalasnikov pe site-ul propriu.



Compania sa holding,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

