”Grupul TeraPlast, cel mai mai producator roman de materiale de constructii, anunta incheierea unui acord cu Kingspan Group in vederea vanzarii diviziei Steel. Tranzactia vizeaza intreaga participatie a TeraPlast SA (compania-mama a Grupului TeraPlast) in subsidiarele: TeraSteel SA, TeraSteel DOO Serbia si Wetterbest SA”, a anuntat TeraPlast, intr-un comunicat. Kingspan Group are activitati in 70 de tari si 15.000 de angajati la nivel global. Veniturile grupului s-au ridicat in 2019 la 4,7 miliarde euro, in timp ce EDITDA a fost de 579,8 milioane euro, potrivit datelor publicate pe site-ul grupului…