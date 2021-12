“Daikin, producatorul de echipamente de incalzire si racire cu o experienta de peste 90 de ani in domeniu, are ca tinta sa ajunga la o amprenta neta de carbon zero in intreaga activitate pana in 2050 si sustine mentinerea emisiilor totale de carbon la niveluri cat mai scazute pe parcursul ciclului de viata al cladirilor dotate cu unitati din portofoliu”, anunta compania. Noua unitate de incalzire si racire VRV 5 cu recuperare de caldura are o contributie importanta la acest obiectiv, prin adoptarea agentului frigorific R-32 avand GWP (Global Warming Potential) scazut pentru cladirile comerciale…