- Mihai Traistariu a avut parte de o surpriza de proporții, dupa ce a cantat la o nunta in Dabuleni. Cantarețul a plecat acasa cu un portbagaj plin cu 14 pepeni, care au cantarit, in total, 140 de kilograme. Avand atat de mulți, artistului i-a venit o idee ingenioasa. Iata ce a facut cu ei.

- Mihai Traistariu a avut parte de o experiența inedita, dupa ce a plecat de la un eveniment, la care a cantat, cu un portbagaj plin de pepeni de la Dabuleni. Cantarețul a acceptat și acest tip de remunerație, dupa ce și-a terminat prestația. Artistul nu a fost deloc dezamagit, deoarece a marturisit ca…

- Un barbat care locuiește in Cluj-Napoca spune ca este revoltat de prezența vanzatorilor ambulanți de pepeni și nu ințelege, de ce in Cluj, aceștia nu pot fi vanduți in piețe, exact ca in Brașov, orașul sau natal. Administrația Boc a promis rezolvarea problemei inca din anul 2015, iar in 2022 a propus…

- Inspectorii de la Serviciul de Administratie Piete al municipiului Brasov au semnat contracte cu producatori de pepeni din judetul Dolj, din zonele Dabuleni si Sadova. Cu acordul producatorilor, reprezentantii de la piete Brasov vor verifica pe teren daca acestia au plantate culturi in zonele pe care…

- Domnul David Cornel din Sangeorgiu de Mures este o adevarata poveste de viața. Fost refugiat, la 87 de ani, este plin de energie și are inca multe de spus și facut. Vinde in Piața din 7 Noiembrie ceapa verde, fasole, malai, spanac verde. Si mai ales vorbe se duh Veniți sa-l cunoașteți! Țaranii noștri!…

- Doamna Maria Oltean este producator de branzeturi din județul Bistrița. Vinde caș, branza și urda de oaie, in Piața din Cartierul 7 Noiembrie. Podusele sunt naturale și practic ți se topesc in gura de bune ce sunt. Va invitam sa o vizitați! Țaranii noștri! Doamna Maria din Bistrița at Sursa articolului:…

- Tanti Maria din Targu-Mureș are 91 de ani. Vinde in piața Diamant. Este plina de viața și energie. Vinde la piața verdețuri: ceapa și usturoi verde, ridichi, marar, salata. In plus mai are cartofi, fasole, morcovi, paste de casa. Veniți si cumparați de la ea. Sprijiniți producatorii locali. Țaranii…

- Doamna Margit este producator agricol din Roteni. Vinde la Piața Dacia verdețuri bio din gradina, cartofi, morcovi și multe alte bunatați. Este mereu cu zambetul pe buze deși viața nu e ușoara. Va invitam sa cumparați de la ea! Țaranii noștri! Doamna Margit din Roteni at Sursa articolului: Țaranii noștri!…