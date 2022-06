Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Breazu, un legumicutor din Glodeanu Sarat, județul Buzau, spune ca programul Tomata va distruge legumicultura romaneasca, in loc sa-i ajute pe producatori ale caror venituri sunt tot mai mici de la an la an. Practic, aceștia nu raman decat cu banii din program, adica nimic, susține fermierul.…

- Presedintele Senatului, Florin Citu a declarat, marti, despre taxa de solidaritate pe sanatate si educatie, dorita de PSD, ca este clar ca cineva care nu se pricepe sau nu stie cum functioneaza finantele in Romania. El a criticat si intentia de a da unele deductibilitati pentru cei cu venituri mici.…

- ”Este clar ca cineva care nu se pricepe sau nu stie cum functioneaza finantele in Romania vine cu astfel de idei. Stiti foarte bine ca in Romania a incercat si Ponta sa ne minta cu o acciza care se duce spre infrastructura. Nu. Banii se duc in buget si apoi sunt directionati, nu pot sa aiba o destinatie…

- Producatorii agricoli care s-au inscris in Programul „Tomata” vor primi subvențiile promise de stat pana la sfarșitul lunii septembrie, cu o luna mai tarziu fața de termenul inițial. Schimbarea a intervenit ca urmare a faptului ca termenul pentru valorificarea producției din ciclul I de producție a…

- Din cauza conditiile meteo dificile din acest an, perioada de recoltare a tomatelor s-a decalat cu cel putin 50 zile, motiv pentru care legumicultorii au cerut prelungirea programului. In același timp, mulți se intreaba, insa, daca nu cumva se va intampla ca și in alți ani, cand toata lumea a ieșit…

- Prețul tomatelor a scazut undeva la jumatate la producatorii din județul Olt, odata cu majorarea ofertei. La acest moment, exista peste 500 de fermieri din judetul Olt inscrisi in programul „Tomata” care recolteaza și livreaza tomate pe piața, potrivit presedintelui Sindicatului Producatorilor Agricoli…

- Guvernul ungar nu va aproba niciun fel de sanctiuni care ar face imposibile livrarile de petrol si gaze rusesti catre Ungaria, deoarece acestea ar compromite securitatea energetica a tarii avand in vedere ca economia ungara nu poate functiona fara petrol rusesc, a declarat marti ministrul ungar de…

- Astazi a inceput cu stangul o noua etapa de inscrieri pentru programul Rabla. Oamenii se plang ca inca de la primele ore ale diminetii platforma online s-a blocat. Ba mai mult, fodurile s-au epuizat foarte repede. Oamenii sustin ca au fost problema si la etapa anterioara de inscriere in programul Rabla.…