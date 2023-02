In cautarea profitului, legumicultorii din tot mai multe zone ale țarii au inceput sa-și diversifice culturile din sere și solarii. Unii au trecut la flori, alții cultiva in paralel flori și legume, ba chiar și vița de vie in ideea ca vor caștiga ceva mai mulți bani. Nu de alta, dar in ultimii ani, au fost cazuri in care kilogramul de cartofi sau de roșii s-a vandut și cu cateva zeci de bani, in timp ce pe un fir de zambila producatorii obțin și 10 lei. Cum februarie și martie sunt doua luni de varf pentru producatorii de flori, aceștia s-au pregatit din timp pentru a face fața solicitarilor.…