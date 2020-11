Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producatorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2019 si care au fost afectati de seceta. Potrivit legii,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 10 noiembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind utilizarea, conservarea si protecția solului (PL-x 310/27.05.2020); Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.148/2020…

- Deputatii au dat, marti, vot favorabil proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producatorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2019 si care au fost afectati de seceta, noteaza…

- BANI… Fermierii vasluieni, afectati de criza COVID-19, pot obtine noi ajutoare, in valoare totala de 150 de milioane de euro, din fonduri europene. Acestia pot depune cererile de finantare in peripada 25 septembrie- 23 octombrie, in cadrul Masurii 21 – Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat…

- Judecatorii Curții Constituționale au respins, marți, sesizarea președintelui Klaus Iohannis și au decis ca Parlamentul stabilește data alegerilor parlamentare din acest an. Pe 17 august, presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR in legatura cu Legea privind unele masuri pentru organizarea alegerilor…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marți, 29 septembrie a.c., urmatoarele decrete:”Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor in…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, joi, la Zalau, ca de vineri incepe plata schemei de ajutor de stat acordat producatorilor agricoli care au fost afectați de seceta. „In ultimele luni ale...

- Agricultorii afectați de seceta pot cere ajutoare de stat, potrivit Ordonanței de Urgența publicata, astazi, in Monitorul Oficial. Schema a fost aprobata, anterior, de Comisia Europeana. "Stim...