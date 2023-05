Stiri pe aceeasi tema

- ”In Sedinta de Guvern din data 4 mai 2023 a fost adoptata o Hotarare prin care se aproba schema “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de cartof de consum”, in anul 2023. Scopul vizeaza acordarea unui sprijin pentru sustinerea productiei de cartof de consum. Suma totala…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca in conformitate cu HG nr. 352/2023, pana la data de 11 mai 2023 inclusiv, primește Cereri de acordare a sprijinului financiar pentru producatorii agricoli din sectorul cereale. Aceasta schema de susținere…

- Producatorii agricoli de cereale pot depune la APIA cereri de finantare pana pe 11 mai, inclusiv, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Beneficiarii trebuie sa indeplineasca mai multe conditii de eligibilitate. Trebuie sa fie inregistrati in evidentele APIA cu cererea…

- Economie Producatorii agricoli din sectorul cereale primesc sprijin de urgența de la Guvern aprilie 20, 2023 14:11 Guvernul a aprobat in ședința de astazi o hotarare privind acordarea unei masuri de sprijin de urgența pentru producatorii agricoli din sectorul cereale. Aceasta masura de sprijin are…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, condus de social-democratul Petre Daea, a lansat in consultare publica (pe site-ul instituției) proiectul privind susținerea producției de cartofi in anul 2023. Suma totala alocata va fi de aproape 3 milioane de euro (14,8 mil. lei), iar cuantumul per beneficiar…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anunta ca a fost postat in sectiunea Transparenta Decizionala de pe site-ul institutiei proiectul de hotarare pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi”, precum si pentru stabilirea unor…

- Producatorii de usturoi vor primi in acest an un ajutor de minimis de 3.000 euro/ha, valoarea fondurilor alocate pentru aceasta masura fiind de peste 6 milioane euro, potrivit unui proiect de act normativ elaborat de Ministerul Agriculturii. Misterul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a postat in secțiunea Transparența…

- Crescatorii de vaci vor primi o subvenție de 73 euro/cap de animal, care are rolul de a compensa pagubele produse de razboiul din Ucraina. Ajutorul de stat ar urma sa ajunga la un efectiv de 602.740 de animale pentru care este alocata o suma de 217,7 milioane lei. Ordonanța de Urgența privind instituirea…