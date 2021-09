Stiri pe aceeasi tema

- Valul scumpirilor continua. Producatorii de apa de izvor vor majora cu 20% preturile apei imbuteliate, ca urmare a creșterii preturilor la energie, ambalaje si combustibili, a anunțat vineri Asociatia Producatorilor din Industria Apei. Asociatia Producatorilor din Industria Apei (APRIA) arata, intr-un…

- Apa de izvor imbuteliata se va scumpi cu 20%, din cauza majorarilor de prețuri din acest an la energie, combustibili și ambalaje, anunța producatorii. Un rol important l-a avut, insa, și presiunea cursului de schimb leu-euro, in contextul investițiilor majore realizate in ultimul timp de jucatorii din…

- Producatorii de apa de izvor nu mai pot menține actualul nivel al prețurilor. Scumpirile din ultimul an la energie, ambalaje și combustibili pun o presiune mare asupra sustenabilitații afacerilor, anunța Asociația Producatorilor din Industria Apei. Prin urmare, in aceasta perioada, are loc o recalibrare…

- Producatorii de apa de izvor vor majora cu 20% preturile apei imbuteliate, fiind nevoiti sa transfere catre clientii finali o parte din costurile suplimentare provocate de cresterea preturilor la energie, ambalaje si combustibili, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de Asociatia Producatorilor…

- Apa de izvor imbuteliata se scumpește cu 20%. Cum motiveaza creșterea prețului producatorii din industrie Apa de izvor imbuteliata se va scumpi cu 20%, anunța Asociația Producatorilor din Industria Apei., din cauza noilor prețuri la energie, ambalaje și combustibili, precum și a presiunii cursului de…

- Producatorii de apa de izvor imbuteliata susțin ca nu mai pot menține actualul nivel al prețurilor. Scumpirile din ultimul an la energie, ambalaje și combustibili pun o presiune mare asupra sustenabilitații afacerilor, a anunțat vineri, 17 septembrie, intr-un comunicat de presa, Asociația Producatorilor…

- Apa de izvor imbuteliata se va scumpi cu 20%, anunța Asociația Producatorilor din Industria Apei, din cauza noilor prețuri la energie, ambalaje și combustibili, precum și a presiunii cursului de leu-euro in urma investițiilor realizate in producție. In aceste condiții, in prezent are loc o recalibrare…

- Preturile la energie continua sa creasca si ating niveluri record, ca urmare a majorarii cotatiilor la gazele naturale si a preturilor certificatelor verzi, ceea ce a determinat autoritatile din mai multe state europene sa anunte masuri de sprijin pentru a face facturile suportabile pentru consumatorii…