Producatori de tencuieli decorative premium in Romania Tencuiala decorativa reprezinta una dintre cele mai bune variante de finalizare a lucrarilor de constructii sau amenajari, atat pentru peretii din interior, cat si pentru peretii din exterior. Oferta de produse de pe piata din categoria tencuiala decorativa este foarte bogata. De aceea, proprietarii locuintelor, precum si expertii in amenajari interioare, recomanda tencuiala decorativa care apartine unor marci de top, recunoscute la nivel international. Conform specialistilor, cei mai buni producatori de tencuieli decorative sunt Baumit, Savana, Duraziv, Caparol, AplaTencoPlast, Oskar, Ceresit,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Situația epidemiologica din Europa se degradeaza rapid, iar populația este expusa unui risc major de infectare. Ne punem, cu toții, mari speranțe, in dezvoltarea unui vaccin anti-COVID-19, vaccin sigur și eficient, iar eforturile confirma dorința de a avea acest vaccin. Romania este parte a acordurilor…

- 4.724 de infectari noi cu SARS-COV-2 au fost anunțate marți, 27 octombrie, in Romania. Cele mai multe cazuri s-au inregistrat in București, 623. Un numar semnificativ de cazuri s-au inregistrat și la Timiș, Iași, Brașov Prahova, Ilfov, Constanța sau Maramureș. Harta in format mai mare poate fi vizualizata…

- Rata de infectare cu coronavirus din județul Salaj a ajuns, duminica, 3.01 la mia de locuitori, dupa ce sambata era de 2.93. De scenariul roșu se apropie județele Timiș și Mureș, care au o rata de incidența de 2.78, respectiv 2.64. In ultimele 24 de ore, județul Salaj a inregistrat 100 de cazuri noi…

- In Franța, in acest interval au murit de COVID-19 80 de persoane, ceea ce ridica bilanțul total la 32.445. Numarul total de cazuri confirmate in Franța este de 653.509. Germania a adaugat Romania pe lista regiunilor riscante din cauza coronavirusului In Romania, cel mai mare…

- Ieri, 24 septembrie 2020, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș l-au depistat, pe raza localitații Șpring, pe un barbat de 34 de ani, din municipiul București, care era dat in urmarire, din data de 3 august 2020, pentru ca se sustragea executarii unei pedepse privative…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 4.591 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 23.09.2020 (10:00) – 24.09.2020 (10:00) au fost inregistrate 41 de decese (25 barbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in…

- Adrian Streinu-Cercel știe cum putem izola virusul, masca de procție avand un rol esențial. Insa aceasta trebuie purtata corespunzator. "In ultima perioada am vazut mesaje de genul: "Haideți sa izolam virusul, nu sa ne izolam pe noi!". Absolut corect! Acest slogan este foarte bun. Dar pentru…

- „Suntem aici sa crestem impreuna si ramanem aici pentru timp indelungat”, spune Gerd Bommer, consilierul comercial al Ambasadei Austriei la Bucuresti. Avem practic „o casnicie”, una chiar foarte lunga. Comparatia a fost repetata de Gerd Bommer cand a vorbit despre investitiile pe termen lung pe care…