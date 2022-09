Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, ca premierul si ministrul Energiei l-au asigurat ca Romania a luat masurile necesare si are rezervele necesare de gaz pentru a putea trece prin iarna. Seful statului a adaugat, intrebat despre recomandarea europeana de reducere a consumului cu 15% atat…

- ArcelorMittal, al doilea producator de otel ca marime din lume, este cel mai recent nume din industria de profil care-si opreste activitatea la un combinat din Europa din cauza costurilor prea mari cu gazele naturale si electricitatea, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Praznicul Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul sau Crucea mica este ultima mare sarbatoare inainte de Inceputul anului bisericesc din 1 septembrie. In aceasta zi nu se mananca varza, poame roșii, fructe sau legume rotunde, care seamana cu un cap: pepeni, mere, pere, nuci, usturoi, nu se mananca…

- Problemele de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatricularea Vehiculelor (SRPCIV) sunt deja cunoscute buzoienilor, iar saptamana trecuta s-a inregistrat o noua situație care le-a testat rabdarea oamenilor, atunci cand ghișeele de la Inmatriculari au funcționat cu doar doi…

- Temele pentru vacanta devin anual un subiect in randul parintilor, dar si al cadrelor didactice. Cat timp trebuie sa aloce, pe zi, un elev in vacanta mare? Psihologii ieseni spun ca unii elevi primesc in mod regulat un volum mare de teme, astfel ca in perioada vacantei acestia resimt o diferenta nesemnificativa…

- Acasa folosim o pompa de caldura geotermala, instalata de parinții mei in urma cu aproximativ 30 de ani, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, evitand sa spuna ce temperatura are in casa.

- FOTO VIDEO| Doi tineri din Alba, plecați la munca in strainatate, s-au intors acasa pentru a-și porni propria afacere: O cafenea mobila, pentru localnicii și turiștii pe fuga Doi tineri din Alba, plecați la munca in strainatate, s-au intors acasa pentru a-și porni propria afacere: O cafenea mobila,…

- Unul din doi angajați romani pleaca anul acesta in concediu, in prima vacanța fara restricții dupa pandemie, cu un buget mai mic sau cel mult egal cu cel de anul trecut, potrivit unui studiu. Restricțiile nu ii mai impiedica pe romani sa iși faca planuri de concediu anul acesta, dar cei mai mulți au…