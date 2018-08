Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii federali din New York ancheteaza daca fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, a comis frauda fiscala in legatura cu afacerea sa de taximetrie, relateaza marti Wall Street Journal, citand persoane familiarizate cu investigatia, informeaza Reuters. Cohen,…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a acuzat duminica pe procurorul special Robert Mueller de „conflicte de interes“ care ar trebui sa-i interzica desfasurarea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza AFP.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca a avut o relatie de afaceri "foarte neplacuta si conflictuala" cu Robert Mueller, procurorul special ce coordoneaza anchetele privind ingerintele Rusiei in campania electorala, acuzandu-l ca este in conflict de interese in privinta acestei anchete.

- Procurorul special Robert Mueller, responsabil pentru a stabili daca a existat o intelegere intre Rusia si echipa de campanie a presedintelui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016, examineaza mesajele postate de acesta pe Twitter in cadrul investigatiei privind posibila ingerinta a Rusiei,…

- Ministerul de externe de la Moscova a respins vineri ca nefondata inculparea in Statele Unite a 12 agenti ai serviciilor ruse de informatii, acuzati de piratarea computerelor Partidului Democrat american inaintea alegerilor prezidentiale din SUA din noiembrie 2016, informeaza Reuters.Departamentul…

- Comitetul pentru servicii secrete al Senatului american a comunicat ca au fost descoperite noi dovezi care confirma ca Rusia a fost implicata in alegerile prezidentiale din 2016 pentru a-l ajuta pe Donald Trump, scrie The Guardian potrivit News.ro . Comitetul, dominat de republicani, a afirmat ca “informatiile…

- Avocatul presedintelui american Donald Trump, Rudy Giuliani, afirma ca ancheta privind posibila complicitate intre Rusia si echipa de campanie a actualului lider de la Casa Alba s-ar putea incheia la 1 septembrie, au relatat mai multe media americane, citate de AFP, informeaza Agerpres.Fostul…