- Luni, procurorul general al Bulgariei, Ivan Gheșev, a scapat nevatamat in urma exploziei unui dispozitiv, la trecerea mașinii sale oficiale. In cadrul unei conferințe de presa, procurorul general al Bulgariei vorbea despre o grupare criminala, care ar incerca sa destabilizeze Procuratura, organele judiciare…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, in cadrul unei deplasari facute miercuri la Sofia, ca Romania și Bulgaria vor face tot ce este necesar pentru a ingradi migrația ilegala, pentru a sprijini statele care au astfel de probleme, dar așteapta la schimb sa fie votata aderarea celor doua state la Schengen…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua miercuri o vizita oficiala la Sofia, la invitația Președintelui Rumen Radev, anunța Administrația Prezidențiala. Cei doi vor semna o declarație comuna pentru ridicarea relației dintre Romania și Bulgaria la nivel de Parteneriat Strategic.

- Europarlamentarul Eugen Tomac anunța ca a demarat luni la Curtea de Justiție a Uniunii Europene o acțiune in anulare a votului impotriva primirii Romaniei in spațiul Schengen, considerand ca acest tip de acțiune are cele mai mari șanse de reușita. Documentele au fost depuse si inregistrate luni 6 februarie…