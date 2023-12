Stiri pe aceeasi tema

- „Da, este posibil sa nu fie trimis in Romania, poate fi eliberat, sa se bucure de libertate. Daca totul merge fara probleme, atunci Catalin Cherecheș ar putea fi trimis in judecata in aproximativ 6 saptamani. Nu știu daca a incercat sa loveasca polițiștii, nu am aceasta informație. Va pot spune cu siguranța…

- Veștile proaste pentru Catalin Cherecheș continua! Dupa ce a fost prins in Germania, fostul primar din Baia Mare ar putea sa aiba și mai multe probleme. Familia lui ar purea sa ajunga in spatele gratiilor, dupa ce l-au ajutat sa plece din Romania. Polițiștii au inceput deja perchezițiile in mai multe…

- Magnatul israelian al mineritului Beny Steinmetz, condamnat la cinci ani inchisoare in Romania, a fost eliberat conditionat dupa ce a fost retinut in Cipru si urmeaza sa se prezinte din nou in fata instantei la 14 septembrie, a declarat miercuri un oficial al politiei cipriote, citat de Reuters, scrie…