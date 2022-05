Procurorul general de la Kiev: În Ucraina, primul proces pentru crimă de război Ucraina a anunțat primul proces penru crima de razboi legat de invazia rusa contra unui soldat rus in varsta de 21 de ani acuzat ca a impușcat un civil dezarmat, in timp ce Moscova afirma ca Kievul a bombardat, miercuri, un oraș rusesc, transmite AFP. Vadim Șișimarin, comandantul unui grup din cadrul unitații 32010 a Diviziei a 4-a de blindate de garda Kantemirovskaia, din regiunea Mosocova, va fi trimis pe banca acuzaților pentru presupusa ucidere a unui civil in regiunea Sumi, nord-estul Ucrainei, a anunțat Venediktova, procurorul general de la Kiev, pe Facebook. Potrivit anchetei procurorilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

