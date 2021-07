Stiri pe aceeasi tema

- Partidul pro-prezidențial PAS care a ciștigat alegerile efectueaza un atac inrait fara precedent Asupra Procurorului General al Republicii Moldova, Alexandru Stoianoglo, dar el și echipa sa, cu sprijinul partea normala a societații, trebuie sa reziste acestui atac și sa conduca nava procuraturii pe…

- Procurorul General se arata nedumerit de valul de critici la adresa institutiei pe care o conduce dupa ce controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a parasit tara. Potrivit lui Alexandr Stoianoglo, Platon nu avea nicio interdictie de a pleca din Republica Moldova, iar daca acesta nu va reveni in…

- Liderul Partidului PACE, Gheorghe Cavcaliuc, va fi reținut imediat ce va intra in țara. Potrivit Procurorului General al Republicii Moldova, Alexandru Stoianoglo, dupa ce va fi reținut și dus la procuratura pentru a i se prezenta invinuirea, Cavcaliuc va fi eliberat. Amintim ca astazi…

- Procurorul General, Alexandr Stoianoglo spune ca din „informația pe care o deține, Veaceslav Platon a plecat duminica in Marea Britanie”. Totuși, daca acesta a fugit sau totuși se va intoarce, Stoianoglo precizeaza ca „este in interesul lui Platon sa revina pentru a se prezenta in fața magistraților…

- Fostul Procuror al Municipiului Chișinau l-a laudat pe Procurorul General al R.Moldova, Alexandr Stoianoglo, in cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la Jurnal TV, in contextul criticilor la adresa Procuraturii Generale, venite din partea mai multor politicieni, in legatura cu plecarea din țara a controversatului…

- Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon ar fi parasit Republica Moldova. Acesta ar urma sa solicite azil politic in Marea Britanie. Deputatul PAS Sergiu Litvinenco a dat de inteles ca fuga lui Platon ar fi fost coordonata cu procurorul general, Alexandru Stoianoglo

- Procurorul general, Alexandr Stoianoglo a apreciat achitarea lui Veaceslav Platon in dosarul fraudei bancare drept una corecta și legala. Declarațiile au fost in cadrul sesiunii online organizata de „Freedom Advocacy” .