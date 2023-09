Stiri pe aceeasi tema

- Experții polonezi au confirmat ca racheta care in noiembrie, anul trecut, a cazut peste o ferma din sudul Poloniei și a ucis doua persoane a fost lansata din Ucraina, au anunțat surse citate de Reuters.

- Polonia iși modernizeaza armata cu bani din SUA: americanii ofera doua miliarde de dolari sub forma de imprumut directStatele Unite au semnat un acord de finantare prin imprumut direct in valoare de doua miliarde de dolari pentru a sustine modernizarea sectorului de aparare al Poloniei, a comunicat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut sambata dupa-amiaza o escala scurta in Polonia pentru a multumi si decora doi voluntari polonezi, intr-un moment in care relatiile dintre Kiev si Varsovia sunt foarte tensionate, informeaza AFP, scrie news.ro.La intoarcerea sa din Statele Unite si…

- Ipoteza bomba lansata de Polonia: Rusia ar fi organizat criza umanitara din Italia!Adjunctul ministrului de externe al Poloniei, Arkadiusz Mularczyk, a acuzat Rusia pentru criza migrației de pe insula italiana Lampedusa, informeaza Rador Radio Romania.Anterior Kremlinul a declarat ca occidentalii…

- In noaptea den vineri spre sambata, necunoscuti au patruns in reteaua de comunicatii radio a Cailor Ferate Poloneze (PKP) in apropiere de Szczecin, in nord-estul Poloniei si au emis un semnal ”stop” care a provocat oprirea si intarzieri ale unui numar de aproximativ 20 de trenuri. Traficul a fost revenit…

- In luna mai, Uniunea Europeana a permis celor cinci vecini ai Ucrainei sa interzica vanzarile pe piata interna de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene, permitand in acelasi timp tranzitul acestor produse pentru a fi exportate in alta parte. Aceasta interdictie urmeaza sa ia…

- UPDATE - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vrea sa creeze un Silicon Valley ucrainean in peninsula Crimeea, spune Mihailo Fedorov, viceprim-ministru și ministru al transformarii digitale al Ucrainei, relateaza Ukrainska Pravda.UPDATE - Ucraina a raspuns cu aceeași moneda Rusiei, care a amenințat…