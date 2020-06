Stiri pe aceeasi tema

- Austria nu iși redeschide deocamdata granița cu Italia, potrivit unui anunț facut de ministrul de Externe Alexander Schallenberg, citat de agenția ANSA, potrivit Mediafax.„Deschidem spre 7 țari vecine și nu vor mai exista controale, ca inainte de pandemie. Datele nu ne permit deschiderea graniței…

- Spania, una dintre cele mai afectate țari din Europa de pandemie, inregistreaza un bilanț optimist in ultimele 24 de ore. Ministrul spaniol al Sanatații a anunțat zero decese, dar și noua scadere a numarului de cazuri confirmate, relateaza Reuters. In total, in ultimele 24 de ore, Spania a inregistrat…

- Statele producatoare de petrol au ajuns la un acord de reducere a producției, pentru a forța creșterea prețurilor. Țițeiul a ajuns sub 20 de dolari, pe fondul pandemiei Principalele state producatoare de petrol au convenit duminica asupra unei scaderi a productiei in incercarea de a sustine preturile,…

- Spitale si centre de ingrijire din Lombardia, regiune din nordul Italiei, sunt aspru criticate cu privire la modul in care gestioneaza criza provocata de noul coronavirus si in mai multe cazuri sunt efectuate cercetari de catre procurori, relateaza miercuri dpa, potrivit AGERPRES.Se pare ca…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro si mai multi membri ai regimului sau au fost inculpati in SUA pentru "narco-terorism", a anuntat joi ministrul american al justitiei, Bill Barr, informeaza AFP si dpa.Ei sunt acuzati ca "au participat la o asociere de infractori ce implica o organizatie…

- Potrivit Independent, aproape 680.000 de de masti de protectie, printre ele si masti speciale folosite de medici, au fost confiscate in cadrul unei operatiuni de combatere a traficantilor. Ministrul ceh de Interne a precizat furnizorul de echipamente medicale a crescut pretul in ultimul minut. …

- Banca Centrala Europeana (BCE) a lansat o noua schema de achizitii de obligatiuni de urgenta, de 750 de miliarde de euro, aducand valoarea totala a programului pentru acest an la 1.100 de miliarde de euro, pentru a opri declinul provocat pe pietele financiare de pandemia de coronavirus care provoaca…