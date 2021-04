Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și procurorii care se ocupa de ancheta referitoare la tragedia de la Spitalul „Victor Babeș” din București au efectuat, vineri, 16 aprilie, percheziții informatice la ventilatoarele instalate la tirul ATI unde a avut loc tragedia, au precizat surse judiciare pentru G4Media. Informația a fost…

- Volkswagen iși schimba numele! Intreg procesul trebuia sa fie ținut secret, dar s-a aflat totul. Care a fost reacția purtatorului de cuvant din cadrul companiei cand i s-au cerut detalii despre eveniment? Volkswagen iși schimba numele! Totul trebuia ținut secret Gafa uriașa din dreptul celebrului brand…

- Potrivit informațiilor oferite pentru Sputnik Moldova de catre Direcția de Poliție a Capitalei, pe parcursul anului trecut, in municipiul Chișinau au fost inregistrate 82 de cazuri de furt de automobil, dintre care 76 au fost descoperite. De asemenea, oamenii legii au investigat alte 18 cazuri de…

- Grupul german Volkswagen AG a anuntat ca va solicita despagubiri de la fostului director general al Volkswagen, Martin Winterkorn, si fostul sef al Audi, Rupert Stadler, in urma scandalului emisiilor (Dieselgate), transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Investigatia indelungata a aratat ca Winterkorn…

- Inmatricularile de autoturisme noi au scazut și in februarie 2021 cu 21.94% fața de a doua luna a anului trecut, ajungand la 6.897 unitați, potrivit raportului Asociației Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). In primele doua luni din 2021 numarul inmatricularilor de autoturisme noi a totalizat…

- Procuratura din Germania l-a acuzat pe un barbat in varsta de 100 de ani, fost gardian in lagarul de concentrare Sachsenhausen, de complicitate la 3.518 crime care au fost savarșite in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza Reuters, citata de Digi24.Barbatul, care a lucrat la Sachsenhausen…

- Volkswagen va face apel la aceasta decizie, a anuntat un purtator de cuvant. Dupa un proces de cinci ani, un tribunal din Madrid a decis ca Volkswagen s-a angajat in practici de afaceri anticoncurentiale si a ordonat companiei ca plateasca despagubiri de 3.000 de euro fiecarui membru al OCU afectat…

- Un tribunal spaniol a impus, luni, grupului german Volkswagen plata unor despagubiri in valoare de 16,3 milioane de euro cumparatorilor de masini diesel care aveau instalate dispozitive care manipulau emisiile poluante, a anuntat asociatia de protectie a consumatorilor OCU, transmite Reuters.…