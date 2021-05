Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii exclud o explozie intamplatoare a mașinii omului de afaceri aradean Ioan Crișan, iar cercetarile se fac in rem pentru omor, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Citește și: ALERTA Momentul in care mașina afaceristului din Arad explodeaza - IMAGINI 18+ Surse judiciare…

- Deputatul PNL Sergiu Balcea, fostul ginere al omului de afaceri Ioan Crișan, mort in explozia de sambata dimineața, spune ca este șocat și indurerat de cele intamplate și cere ca intimitatea familiei sa fie respectata, potrivit Mediafax.

- Ioan Crișan (66 de ani), omul de afaceri din Arad, care a murit sambata dimineața, dupa ce mașina i-a fost aruncata in aer, era scorul deputatului Sergiu Bilcea. A fost vorba despre un atentat cu bomba, un eveniment rar intalnit in țara noastra. Omul de afaceri deținea firma Crimatex, o ferma piscicola…

- Camerele de vederi au surprins momentul in care a explodat mașina omului de afaceri din Arad.Barbatul care a ars de viu in propria mașina, in parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri din județ.Victima este Ioan Crișan, fost socru al deputatului liberal Sergiu Bilcea.Victima…

