Perchezitiile declansate de procurorii DIICOT, miercuri dimineata, in cinci judete si in Bucuresti in domeniul afacerilor cu lemn vizeaza si sediul societatii Schweighofer Holzindustrie din Bucuresti si fabricile acesteia din Sebes si Radauti, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.



Potrivit surselor citate, directori de la aceste fabrici de prelucrare a lemnului vor fi adusi la audieri.



De asemenea, sunt vizate Directiile Silvice din Suceava, Alba si Hunedoara.



Miercuri dimineata, DIICOT a anuntat printr-un comunicat de presa ca procurorii si politistii…