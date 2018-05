Procurorii au explicat de ce Iliescu conducea tara la Revolutie: A reactivat in functii mai multi generali aflati in rezerva si a constituit tribunalul care i-a condamnat pe sotii Ceausescu

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Ion Iliescu a fost prezent, marti, la sediul Parchetului General, pentru acte procedurale in dosarul Revolutiei. UPDATE 11.42: Parchetul a extins urmarirea penala a lui Iliescu pentru infractiuni contra umanitatii Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a anuntat,…

- Ion Iliescu a decis intre altele inființarea instanței militare excepționale care sa judece cuplul Ceaușescu, spun procurorii instanței supreme. Procurorii arata, in dosarul Revoluției, ca “suspectul Iliescu Ion, in calitate de inițiator și coordonator al comandamentului unic de conducere (organism…

- PSD a numit un ”politruc” in fruntea unei instituții care se ocupa de drepturile persoanelor cu dizabilitați; Acuzațiile au fost aduse, marți, de USR. Potrivit celor de la USR, Consiliul pentru Monitorizarea Implementarii Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați are zero activitate…

- Anunțul a fost facut, luni, de Parchetul General, printr-un comunicat de presa. In comunicat, Parchetul General precizeaza contextul in care a transmis cererea pentru urmarirea penala a lui Ion Iliescu. Este invocat intervalul 22-27 decembrie 1989, cand Iliescu a fost membru și președinte…

- „Aceasta cerere de urmarire penala ma gaseste in situatia de a fi pur si simplu revoltat. Sunt uluit de aceasta chestiune. Era sa imi pierd viata la baricada, n-am avut niciun fel de implicare de nicio natura in legatura cu ceea ce s-a intamplat in zilele acelea (...) Am fost chiar in situatia de a…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazar, a adresat președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, o solicitare pentru inceperea urmaririi penale a lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu-Voican Voiculescu in “Dosarul Revolutiei”. “Procurorul general al…

- Iata mesajul lui Tudorel Toader: "Pentru corecta informare a opiniei publice:Art.132 din Constitutie prevede ca" procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei".Nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului justitiei…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, raspunde atacului lansat de președintele Klaus Iohannis, la bilanțul Parchetului General. "Pentru corecta informare a opiniei publice: Art.132 din Constitutie prevede ca" procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei".…