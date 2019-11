Procurorii americani încearcă să obțină informații privind plățile către Giuliani Procurorii federali din New York solicita informații privind plațile catre Rudy Giuliani, avocatul președintelui american Donald Trump, în cadrul unei anchete penale ce vizeaza doi apropiați ai avocatului, se arata într-o citație, informeaza Mediafax citând Reuters. Citația nu indica faptul ca Giuliani ar fi suspectat de comiterea vreunei infracțiuni. Însa, printre infracțiunile care sunt cercetate se numara: spalarea de bani, fraude bancare, încalcari ale legislației privind finanțarea campaniilor electorale, fals în declarații, obstrucționarea justiției… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

