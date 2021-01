Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova a fost trimis joi in judecata, fiind acuzat de abuz in serviciu și sustragerea sau distrugerea de inscrisuri, relateaza Mediafax. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, procurorii…

- Procurorii din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție au dispus astazi trimiterea in judecata a inculpatului Flavius Adrian Cristea, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova. Acesta este acuzat de savarșirea infracțiunilor de : abuz in serviciu, prev. de…

- Un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova a fost trimis joi in judecata, fiind acuzat de abuz in serviciu și sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, procurorii din cadrul Secției pentru…

- Calin Popescu Tariceanu a fost trimis in judecata de procurorii de la Parchetul General pentru abuz in serviciu si complicitate la uzurparea de calitati oficiale, in legatura cu mandatul de senator al lui Cristian Marciu. Tariceanu este acuzat ca nu a constatat si nu a supus la vot in plenul Senatului…

- Calin Popescu-Tariceanu a fost trimis in judecata intr-un dosar in care este acuzat de savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati oficiale. Parchetul General a anunțat ca fostul presedinte al Senatului Calin Popescu-Tariceanu a fost trimis in judecata marti,…

- Fostul presedinte al Senatului Calin Popescu-Tariceanu a fost trimis in judecata, marti, de Parchetul General pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati oficiale. Tariceanu este acuzat ca nu a constatat incetarea mandatului senatorului Cristian Marciu,…

- Fostul presedinte al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost trimis marti in judecata de procurorii Parchetului General pentru abuz in serviciu si complicitate la comiterea infractiunii de uzurpare de...

- Calin Popescu Tariceanu a fost trimis in judecata de Parchetul General in dosarul senatorului PSD Cristian Marciu. El este acuzat de abuz in serviciu pentru ca a menținut in funcție un senator declarat incompatibil de instanța. Alexandru Rafila INSISTA PE IMPUNEREA unui lockdown generalizat…