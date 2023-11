Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de campanie a presedintelui american Joe Biden l-a acuzat luni pe Donald Trump ca ii „imita” pe Adolf Hitler si Benito Mussolini, comparandu-i pe opozantii sai politici cu niste „paraziti”, informeaza AFP. In timpul unui miting de campanie care a avut loc sambata, fostul lider republican, candidat…

- Presedintele american Joe Biden a denuntat miercuri „atmosfera otravita” a vietii politice din Statele Unite, la o zi dupa demiterea fara precedent a presedintelui Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, si in timp ce paralizia bugetara a statului federal a fost evitata la limita saptamana trecuta,…

- Unul dintre cei 18 co-inculpati din procesul in care fostul presedinte american Donald Trump este judecat pentru presupuse tentative ilegale de a inversa rezultatul alegerilor din statul Georgia in 2020 a pledat vinovat, in cadrul unui acord cu acuzarea, noteaza AFP. Cei 19 inculpati citati in rechizitoriul…

- Primele tancuri americane Abrams au sosit in Ucraina, a anuntat luni presedintele Volodimir Zelenski, salutand o „veste buna”, relateaza AFP. Tancurile „Abrams sunt deja in Ucraina si se pregatesc sa ne intareasca brigazile”, a precizat Zelenski pe Telegram, fara a oferi alte detalii. Livrarea acestor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va intalni cu Joe Biden joia viitoare la Casa Alba. Congresul american dezbate un nou pachet de ajutor de 25 miliarde de dolari pentru Kiev, a indicat vineri o sursa apropiata dosarului pentru AFP. Zelenski ar urma de asemenea sa se prezinte in fata Congresului…

- Un tribunal federal american a decis luni ca procesul de la Washington impotriva fostului presedinte Donald Trump privind incercarile sale de a inversa rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA din 2020 va incepe la data de 4 martie 2024, transmit Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . Anuntul a fost…

- Donald Trump a denuntat cu fermitate data stabilita de un judecator pentru inceperea procesului sau federal la Washington cu privire la presiunile electorale din 2020, calificand decizia „ingerinta electorala” in alegerile prezidentiale din 2024, relateaza AFP. Intr-o postare pe reteaua sa Truth Social,…