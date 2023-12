Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 67 de ani a fost recunoscuta vinovat de comiterea infracțiunilor nominalizate stabilindu-i-se o pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 4 ani cu executare in penitenciar de tip semiinchis, cu anularea dreptului de a conduce mijloacele de transport, anunța Procuratura.…

- La data de 12 decembrie 2023, in raionul Ștefan Voda au avut loc descinderi la domiciliile a doi banuiți intr-o cauza penala pornita pe organizarea migrației ilegale. A fost ridicat un mijloc de transport și reținuți pentru 72 de ore cei doi banuiți. Din informațiile acumulate, la data de 17 noiembrie…

- Un barbat de 33 de ani din capitala a fost condamnat la 4 ani și 8 luni inchisoare, dupa ce oamenii legii au ridicat de la el 11 tipuri de droguri și psihotrope. Totodata, oamenii legii au confiscat de la acesta și 230 mii de lei, anunța Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze…

- In urma unei ample operațiuni speciale, polițiștii de frontiera din cadrul Direcției Regionale Vest in comun cu procurorii Procuraturii Ungheni, cu suportul Serviciului de Informații și Securitate și Direcției Acțiuni Speciale la Frontiera, au destructurat un grup criminal organizat specializat in organizarea…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale Vest au deconspirat o grupare criminala organizata, specializata in organizarea migratiei ilegale. Subiectii gruparii sint cetateni ai Republicii Moldova și ai Ucrainei, care ar fi primit mii de dolari de la emigranții ucraineni. {{714649}}In baza…

- Polițiștii și procurorii anunța reținerea unui barbat din Azerbaidjan pentru organizarea transportarii ilegale a 10 solicitanți din Turcia spre Uniunea Europeana, cu tranzitarea Moldovei. Barbatul iși deservea clienții in baza unei taxe ce varia intre 6500 pina la 8000 euro de la fiecare migrant. Acesta…

- Un automobil și un telefon mobil, ambele folosite in organizarea migrației ilegale, au fost ridicate in cadrul unor percheziții domiciliare, efectuate in raionul Comrat. Polițiștii de frontiera, in coordonare cu Procuratura raionului Taraclia, au descins la domiciliul unui conațional care ar fi facilitat…

- In data de 04.10.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 168.000 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 46.200 de mijloace de transport.Pe sensul de intrare in Romania…