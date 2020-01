Aproximativ 60 de femei au manifestat vineri in fata tribunalului din Manhattan, unde se desfasoara procesul producatorului de cinema Harvey Weinstein, dansand si cantand ''Violatorul esti tu'' - o coregrafie chiliana devenita un imn impotriva violentelor suferite de femei, relateaza AFP. In interiorul tribunalului unde marti a inceput selectia juratilor pentru procesul lui Weinstein, acuzat de multiple abuzuri sexuale, s-au auzit vocile femeilor in timp ce cantau, au informat jurnalistii prezenti in sala. Foto: (c) Carlo Allegri/REUTERS In fata treptelor tribunalului, protestatarele…