- Avocatul Ciprian Paun, care il apara in instanța pe fostul administrator public al Primariei Campia Turzii, Petre Pop, a facut unele precizari privind litigiile pe care acesta le are cu administrația... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La aproape doua luni de cand a fost inregistrat initial pe rolul Curtii de Apel Constanta, litigiul dintre Regional Air Services Tuzla si Ministerul Apararii a primit, in cele din urma, primul termen de judecata: cazul se va judeca la anul Contactat telefonic cu o ocazie anterioara, directorul Aeroportului…

- Parinții Adrianei Mihaela Feraru, fetița de 11 ani ucisa in luna septembrie de un pedofil olandez, vor depune o acțiune in instanța, in Romania.Conform Antena 1, parinții fetiței vor cere in instanța daune totale de un milion de euro, iar procesul va avea loc in Romania și nu in Olanda, pentru ca in…

- S-au scurs patru ani de cand oficialii municipalitații le-au promis reprezentanților marilor companii din oraș care susțin invațamantul dual ca elevii vor avea un atelier decent pentru desfașurarea orelor in sistem dual sau la școala profesionala, la Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand”. La…

- Fostul subsecretar de stat din MAI, Valeriu Mihai, a declarat despre datele aparute in spațiul public, potrivit carora ar fi ținut legatura cu Liviu Dragnea in timpul protestelor din 10 august, ca nu a vorbit cu nici cu el și nici cu alte persoane din zona politica sau guvernamentala din afara MAI.Fostul…

- Liviu Dragnea a fost adus marti dimineata de la Penitenciarul Rahova la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde avea programat un proces in care fostul presedinte al PSD solicita anularea condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare, primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dragnea…

- Premierul Ludovic Orban a efectuat o vizita sambata la sediul MAE pentru a se interesa de modul in care decurge procesul de votare in strainatate, el punctand ca modificarile la lege sunt modificari care dau rezultate.Detalii de culise de la exit-poll-ul CURS-Avangarde: STIRIPESURSE.RO prezinta…

- Jurnalistul german retinut de Jandarmerie la protestele din Piata Victoriei a obtinut in instanta anularea sanctiunii primite. Paul Arne Wagner a anuntat decizia magistratilor, care este definitiva.