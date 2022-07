In urma cu aproximativ un an, dupa ce in 2018 a fost declarat de CNSAS colaborator al Securitații iar in 2020 “eticheta” a ramas definitiva, Alexandru Uiuiu a dat in judecata Ministerul Culturii, dupa ce l-a destituit din funcția de director al Direcției Județene pentru Cultura Bistrița-Nasaud, post pe care l-a ocupat din 2010. Magistrații de la Tribunalul Bistrița-Nasaud au anulat ordinul ministerului și au decis ca Uiuiu trebuie sa se reintoarca pe funcție și sa i se plateasca toate salariile pe care le-ar fi obținut de la destituire pana in prezent. Sentința nu este definitiva, astfel ca dosarul…