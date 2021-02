Procesul eroului filmului "Hotel Rwanda": ​​fiica sa solicită Belgiei să intervină Fiica lui Paul Rusesabagina, eroul filmului &"Hotel Rwanda&", judecat la Kigali pentru &"terorism&", a cerut vineri Belgiei sa intervina pentru ca tatal ei de naționalitate belgiana sa fie eliberat și repatriat și a denunțat un &"proces nedrept&", potrivit AFP.



Fostul manager al hotelului Mille Collines din Kigali, Paul Rusesabagina, în vârsta de 66 de ani, a devenit renumit dupa filmul din 2004 care povestea cum a salvat mai mult de 1.000 de oameni în timpul genocidului ruandez. Acest hutu moderat a devenit apoi un critic al regimului președintelui ruandez Paul Kagame.



