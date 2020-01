Stiri pe aceeasi tema

- Procedura de destituire din Congresul SUA impotriva presedintelui american Donald Trump pentru abuz de putere se bazeaza pe acuzatii "complet inventate", a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP si Reuters, potrivit news.ro."Mai trebuie sa treaca si prin Senat, unde republicanii…

- Donald Trump a fost trimis miercuri in judecata in cadrul unei proceduri de destituire, devenind astfel al treilea presedinte din istoria Statelor Unite ajuns in aceasta situatie, noteaza AFP. Camera Reprezentantilor, controlata de democrati, a adoptat, cu 230 de voturi pentru, 197 contra si o abtinere,…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, l-a calificat miercuri pe presedintele american Donald Trump o amenintare pentru SUA si pentru democratia din aceasta tara, in deschiderea dezbaterii istorice in vederea punerii sub acuzare a liderului de la Casa Alba, transmit Reuters si dpa,…

- Democratii au retinut marti doua capete de acuzare impotriva presedintelui republican Donald Trump in cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire), respectiv abuz de putere si obstructionarea Congresului, transmite AFP. Daca aceste capete de acuzare vor fi validate…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a cerut joi oficial Congresului sa redacteze actul de acuzare in cadrul procedurii de impeachment impotriva presedintelui Donald Trump. La scurt timp, Casa Alba a anuntat ca asteapta un "proces corect" impotriva presedintelui,…

- Lidera democratilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a folosit joi pentru prima data termenul de "coruptie" pentru a desemna suspiciunile care planeaza asupra presedintelui american, vizat de o ancheta pentru destituire in dosarul ucrainean, relateaza AFP. Intr-o declaratie facuta dupa audierile televizate…