- Un fost presedinte trimis in fata unui tribunal pentru fapte de coruptie, o premiera in istoria postbelica a Frantei: Nicolas Sarkozy va fi judecat incepand de luni la Paris in dosarul ''interceptarilor'', alaturi de avocatul sau Thierry Herzog si de fostul inalt magistrat Gilbert…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a decis duminica sa intareasca securitatea scolilor si supravegherea propagandei islamiste radicale online dupa decapitarea, vineri, a unui profesor de istorie in regiunea Parisului de catre un tanar rus cecen de 18 ani. In același timp, Franta pregateste expulzarea…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost inculpat de „apartenenta la o conspiratie criminala” in dosarul finantarii pe calea libiana a campaniei sale prezidentiale din 2007, a anuntat vineri Parchetul National Financiar francez, relateaza AFP.

- Fostul sef de stat francez Nicolas Sarkozy a fost inculpat pentru "asociere de raufacatori" in ancheta asupra suspiciunilor de finantare libiana a campaniei sale prezidentiale in 2007, ceea ce ii agraveaza situatia judiciara in contextul in care mai are alte doua procese in alte dosare, relateaza vineri…

- Nicolas Sarkozi este acuzat de "apartenența la un grup infractional organizat", iar ancheta, care se prefigureaza a fi una de lunga durata, s-ar putea solda cu un proces. Dupa patru zile de audieri, fostul presedinte al Frantei a respins toate acuzațiile. In ancheta legata de banii proveniti…

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea da, joi, decizia definitiva in procesul de coruptie al fostului viceguvernator BNR Bogdan Olteanu, acesta fiind condamnat la sapte ani de inchisoare, in prima instanta.

