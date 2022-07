Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Iasi, in timpul unei manifestari pentru celebrarea a 116 ani de existenta a Serviciului de Ambulanta, ca, in ultimul an de pandemie, serviciile paramedicale din tara au avut aproximativ 4 milioane de interventii, relateaza Agerpres. „Este extraordinar,…

- Performanta in invatamantul buzoian. David Andrei Vlad, elev al clasei a X-a la Colegiului Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzau, a obținut medalia de bronz la Olimpiada Internaționala de Biologie, desfașurata in Armenia in perioada 10-18 iulie 2022. Un an foarte bun pentru Andrei, cu 3 medalii…

- Odata cu dezvaluirea noilor concepte RN22e și N Vision 74, Hyundai mai face un anunț important pentru divizia sa de performanța N. Sud-coreenii au confirmat ca vom vedea pe strada o versiune de performanța N a modelului electric Hyundai Ioniq 5. Va fi primul model cu logo N din gama electricelor Ioniq.…

- La sfarșitul saptamanii trecue la București s-au desfașurat Campionatele Naționale de marș pentru juniori sub 16 ani. Școala suceveana de marș nu s-a dezmințit, sportiva Elisabeta Chirila reușind sa cucereasca medalia de aur in proba de 3 kilometri. Tanara a relizat un personal best cu timpul de 14…

- Ilie Nastase și-a pus semnatura și pe o colecție de vinuri romanești care ii poarta numele. Incepand cu luna iulie, puteți sa descoperiți in rețeaua Carrefour vinurile din colecția Nasty, semnate de Ilie Nastase și produse de crama Domeniile Prince Matei. Colecția se gasește doar in hipermarketurile…

- Testele genetice din domeniile ginecologie, oncologie si psihiatrie au cunoscut o crestere exponentiala in ultimii ani, pacientii fiind interesati de riscul de a face o forma de boala din acest spectru medical, dar si de posibilitatea unui tratament tintit.

- Bacauanii mai au de așteptat pana sa scape de spaima avariilor la alimentarea cu apa. Deși primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a dat asigurari in repetate randuri, inclusiv in ședințe ale Consiliului Local, ca Rezerva este finalizata din aprilie... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.