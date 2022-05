AMD a dezvaluit detalii despre generatia viitoare de procesoare pentru desktop, Ryzen 7000. In cadrul prezentarii de la Computex 2022, CEO-ul AMD, Lisa Su a oferit informatii despre chipseturi, care vor fi primele cu nuclee de 5 nm de pe desktop. Cipurile Ryzen 7000 vor fi lansate in aceasta toamna, iar ele vor fi bazate pe nuclee duale Zen 4 de 5 nm, dar si un nucleu de 6 nm I/O, care include grafica RDNA2, controllere DDR5 si PCIe 5.0. La inceputul acestei luni AMD anuntase si planuri pentru seria de procesoare Ryzen 7000 „Dragon Range” pentru laptopuri, care va sosi de abia in 2023. Ryzen 7000…