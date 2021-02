Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de delapidare in forma continuata. Din cercetari s-a stabilit ca in perioada mai – iunie 2017, un barbat de 60 de ani, din Campulung, in calitate de inspector de…

- Doua persoane, dintre care o fata de 12 ani, au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe drumul judetean DJ 291 care face legatura intre localitatile Bucecea si Hutani, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Simona Puscasu. Potrivit sursei citate, un tanar…

- Doua persoane au fost ranite, miercuri dupa-masa, in urma unui accident rutier produs in apropiere de localitatea clujeana Mihai Viteazu. In coliziune au fost implicate trei autovehicule. O autospeciala și un echipaj SAJ au fost alertate, in jurul orei 13.10, ca urmare a unui accident rutier produs…

- Accident rutier grav in Maramureș! S-a petrecut in urma cu puțin timp in localitatea Berbești. Potrivit primelor informații, in evenimentul rutier sunt implicate 3 autovehicule, iar doua persoane sunt ranite. Din fericire, cele doua victime nu sunt incarcerate. Un echipaj EPA Sighet și un echipaj B2…

- Un accident rutier s-a petrecut in cursul acestei dimineți de miercuri, 9 decembrie, in jurul orei 06:50, pe centura ocolitoare a orașului Cugir. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Alba, un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului. De asemenea, doua persoane au suferit leziuni, posibil ușoare.…

- Un barbat a murit, sambata dimineata, dupa ce autoturismul pe care il conducea si in care se mai aflau alte doua persoane, a fost lovit in plin de un camion care ar fi intrat pe contrasens pe DN 24, in comuna Muntenii de Jos. La fata locului au intervenit doua autospeciale pentru descarcerare din cadrul…

- Un grav accident rutier s-a produs in urma cu putine minute pe raza localitatii Valeni. Din primele informatii se pare ca doua autoturisme au fost implicate, dintre care unul era taxi. De altfel, taximetristul a suferit si cele mai grave rani, acesta fiind transportat la spital cu fractura dubla la…

- Un microbuz in care se aflau aproximativ 10 persoane a fost implicat, joi seara, intr-un accident rutier pe DN 72, in comuna prahoveana Aricestii Rahtivani, traficul rutier fiind blocat total in zona, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Conform sursei citate,…