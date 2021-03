Proces la Vatican: Un bărbat povestește că a fost violat când era minor și denunță tăcerea ierarhilor Un barbat a povestit miercuri în fața unei instanțe a Vaticanului despre agresiunile și violurile sexuale pe care susține ca le-a suferit ca minor de la un alt adolescent la pre-seminar și a denunțat tacerea supraveghetorilor lor, relateaza AFP.

Presupusa victima, acum în vârsta de 27 de ani, a depus marturie la baroul tribunalului Sfântului Scaun, a cerut pentru prima data judecarea abuzurilor sexuale comise în cadru ecleziastic și sa examineze acțiunea cadrelor sale pentru a pune capat acestor fapte.

Reclamantul, identificat prin inițialele L.G., avea 13 ani… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

