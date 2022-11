Stiri pe aceeasi tema

- Intr-una din secvențele emisiunii ”Romania, te iubesc!”, in care a fost abordata problema deșeurilor din Maramureș, a fost prezentata și situația camioanelor achiziționate de Consiliul Județean in urma cu cațiva ani, pentru transportul gunoaielor. Doar ca utilajele respective au ieșit din garanție și…

- Deschiderea Targului “Bun de Maramureș”, organizat pentru prima data in curtea Palatului Administrativ din Baia Mare, cu ocazia marcarii a 30 de ani de la constituirea Consiliului Județean Maramureș. Producatorii locali au venit la targ cu cele mai bune produse ale lor, realizate cu multa pricepere…

- Anul acesta, Consiliul Județean Maramureș marcheaza 30 de ani de la inființare. In acest sens, instituțiile din subordine vor avea o serie de activitați pentru maramureșeni și pentru tot publicul interesat. In perioada 1-6 noiembrie 2022, toate muzeele vor avea intrare gratuita pentru vizitatori pe…

- Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu JUDEȚUL MARAMUREȘ prin IONEL OVIDIU BOGDAN, cu sediul in municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 46, județul Maramureș, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul…

- Centrul Militar Județean Maramureș, prin Biroul de Informare-Recrutare, organizeaza in data de 20 octombrie, impreuna cu personalul didactic si elevii din doua institutii de invatamant baimarene “Ziua Armatei Romaniei in scoli ”. ”Activitatea, in acest an, se desfasoara cu elevii apartinand Scolii gimnaziale…

- La invitația Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, Consiliul Județean Maramureș va participa in luna noiembrie a anului 2022 la trei Targuri de Turism Internațional, respectiv: WTM Londra, TT Varșovia și IBTM Barcelona. De asemenea, in perioada 10-13 noiembrie 2022, Consiliul Județean Maramureș…

- Lansarea oficiala a proiectului “Fabrica de Campioni”, proiect susținut de Consiliul Județean Maramureș, a avut loc ieri la Sala Sporturilor “Lascar Pana” din Baia Mare. Sute de copii, impreuna cu parinții lor, cu mult entuziasm și bucurie au fost prezenți la evenimentul de ieri. Proiectul are ca obiectiv…

- Consiliul Județean Maramureș continua procedurile pentru amenajarea unor platforme de compostare in comuna Satulung. In acest sens, CJ anunța publicul asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu. ”JUDEȚUL MARAMUREȘ, prin Ionel Ovidiu Bogdan, in calitate de președințe al Consiliului…