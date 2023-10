Stiri pe aceeasi tema

- Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% si, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat, sa trecem peste iarna care vine fara importuri, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. “In…

- Funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi, pentru care ar urma sa fie dat un vot marți, e vizata de mai mulți liberali, atat veterani din partid, dar și persoane mai tinere. Remunerația lunara pentru o asemenea poziție este de peste 5.000 de euro lunar

- Romania se grabeste sa construiasca o noua linie de inalta tensiune pentru a transporta energie electrica de-a lungul tarii si pana in Ungaria, in conditiile in care mizeaza pe dublarea productiei de energie din surse regenerabile si sa devina un furnizor regional de electricitate, a declarat ministrul…

- „Ma gandeam in aceasta dimineața la acest eveniment și la faptul ca ne intalnim cu toții la timpul și momentul oportun. Cred ca este prilejul potrivit, deoarece noi urmarim știrile zilnic și vedem ce se intampla și observam cat de importanta este aceasta regiune nu numai in contextul actualului conflict,…

- Șeful interimar al Inspecției Muncii, Mihai Nicolae Uca, a declanșat o campanie naționala de control pentru verificarea respectarii prevederilor legislației muncii in centrele de asistența sociala Inspecția Muncii, instituția in fruntea caruia Uca a fost numit interimar in luna iulie, a derulat in perioada…

- Stocarea energiei ar trebui sa fie principala preocupare la nivelul sistemului energetic national, deoarece, fara aceasta componenta, introducerea de noi capacitati de productie din surse regenerabile va crea dezechilibre greu de gestionat, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Energiei, Sebastian…

- Nuclearelectrica și Energocom, furnizorul de energie al Republicii Moldova, au semnat un Memorandum de Ințelegere (MoU) pentru a dezvolta cooperarea pe termen lung in sectorul energetic și pentru a atinge obiective strategice comune, in prezența ministrului Energiei, Sebastian Burduja și a ministrului…