Stiri pe aceeasi tema

- Luna iulie vine cu unele noutați fiscale, adica lucruri care incep sa se aplice. Toate lucrurile pe care le vedeți mai jos au fost publicate in Monitorul oficial, unele chiar noaptea trecuta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In perioada 1 iulie – 31 august, Tribunalul Maramureș și celelalte instanțe arondate se afla in vacanța judecatoreasca. Program de lucru cu publicul: Tribunalul Maramureș Arhiva Registratura: Luni-Vineri: 09.00-10.00 Biroul de informare și relații publice https://tribunalulmaramures.ro/solicitare-informatii…/…

- Loteria bonurilor fiscale, care consta in extragerea aleatorie de numere, in vederea acordarii de premii in bani, persoanelor fizice rezidente si nerezidente in Romania, detinatoare de bonuri fiscale care atesta cumpararea de bunuri sau servicii pe teritoriul Romaniei, a fost desfiintata oficial. Loteria…

- In caz de razboi, firmele și persoanele fizice care fac specula și concurența neloiala vor fi sancționate de catre autoritați, conform unei OUG publicata in Monitorul oficial. (Vezi amenzile in partea a doua a textului).

- Se afla in pregatire in Vrancea, ”Cupa Satelor la Oina”, pentru care sunt așteptate pana la 15 iunie inscrieri de la primariile și școlile din județ ”La Ana Mica”, de la articole pentru copii, la cele pentru evenimente, broderie și uniforme școlare, la articole pentru sportul Național – Oina! Firma…

- Prin Hotararea Consiliului Local nr. 105/2022, “Regulamentul privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținand domeniului public și privat al Municipiului Focșani, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 366 din 28 septemebrie 2018”,…

- Razboiul dintre Prefectura si Primarie privind parcarile de resedinta din municipiul resedinta de judet are un prim efect: incheierea contractelor este sistata. Anuntul e facut de reprezentantii municipalitatii pietrene: „Procedura de contractare a parcarilor de reședința in Municipiul Piatra-Neamț…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a semnat ieri ordinul de incepere a lucrarilor pentru proiectul „Reabilitare energetica și lucrari conexe, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului, B-dul Garii, nr. 13, Municipiul Focșani, județul Vrancea”, finanțat din fonduri…