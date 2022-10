Problemele menstruale își pot găsi tratamentul și prin acupunctură Femeile aflate la varsta fertila sufera o serie de modificari in corpul lor din cauza modificarilor hormonale care apar in aceasta perioada. Unele dintre aceste schimbari pe care le sufera femeile pot afecta ritmul sau performanța rutinelor zilnice cu care sunt obișnuite. Una dintre aceste schimbari este extrem de neplacuta. Este vorba despre durerea menstruala. Exista puține remedii in ceea ce privește aceasta durere. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Problemele de sanatate ale liderului de la Kremlin nu mai sunt o noutate pentru nimeni, insa gravitatea acestei situații pare sa devina tot mai pronunțata. In timp ce unii iși doresc fierbine moartea lui Vladimir Putin, persoane din anturajul sau iși fac griji pentru cum vor evolua aceste probleme.…

- Dikembe Mutombo (56 de ani), fost star in NBA, sufera de o tumoare pe creier. Fost component al echipelor Philadelphia 76ers, Knicks sau Rockets, acesta a inceput deja tratamentul la o clinica din Atlanta. NBA a transmis in week-end informații despre situația lui Dikembe Mutombo, asigurand ca starea…

- BERBEC Cu cat te prețuiești mai mult, cu atat sunt mai mari șansele ca oamenii din jurul tau sa te respecte. Nu te lasa tratat nedrept - daca o faci, doar tu ești de vina. TAUR Daca ați decis sa invațați ceva nou sau sa calatoriți in strainatate, puteți acționa in siguranța – astrele sunt de partea…

- Cupa menstruala reutilizabila este o alternativa sanatoasa, economica, ecologica la tampoane si absorbante. Creșterea pieței cupelor menstruale din Statele Unite este de așteptat sa creasca datorita evoluțiilor organice a jucatorilor de pe piața cupelor menstruale, creșterea gradului de conștientizare…

- Ultimul sezon al serialului „Adela - Ce-i al tau e și al meu” debuteaza astazi, de la 20:30, la Antena 1, iar actorii care intruchipeaza personajele povestii dezvaluie ce schimbari aduce acest nou capitol in parcursul lor. „La ce sa se astepte fanii de la Adela in ultimul sezon? In primul rand, la multe…

- Consecintele Acordului de la Doha, incheiat intre Donald Trump, fostul presedinte american, si liderii talibani, sunt devastatoare.La un an de la caderea Kabulului, femeile afgane incearca sa-si construiasca o viata noua in strainatate, sau indura in tacere sub unul dintre cele mai cumplite regimuri…

- Femeile care iși doresc un ten cu aspect vizibil imbunatațit, pot recurge la un tratament facial de microneedling acasa. Asta nu este ceva foarte complicat, daca se folosește un derma roller. Multe vedete internaționale apreciaza un astfel de tratament pentru ca el le face pielea mai frumoasa, mai neteda…

- Cine va promova 2 ani de studii intr-un an scolar? Reforma in Educație, propusa de Sorin Cimpeanu, prin proiectul de lege, aduce și alte modificari importante. Una din aceste modificari este modul de promovare a unor elevi, pe criterii de excelența. Printre aceste moduri apare și cel de a promova 2…