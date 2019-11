Problemele Boeing 737 MAX lovesc in Ryanair ca un bumerang Ryanair se asteapta, in anul financiar care se va incheia la 31 martie 2021, la cel mai redus ritm de crestere a numarului de pasageri din ultimii sapte ani, din cauza intarzierii livrarilor de avioane Boeing 737 MAX, a anuntat luni directorul general al celei mai mari companii aeriene low-cost din Europa, Michael O'Leary, transmit Sky News si Reuters.



Incepand din luna martie a acestui an, avioanele Boeing 737 MAX au interdictie de zbor la nivel mondial dupa doua catastrofe aeriene care au avut loc in decurs de cinci luni si in care este suspectata o functionare defectuoasa a sistemului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

