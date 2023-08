Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii aradeni au desfașurat mai multe acțiuni pe șoselele din județ in ultimele 24 de ore, iar cele mai multe sancțiuni au fost date pentru depașirea vitezei regulamentare. Au fost, insa, și șoferi prinși bauți sau drogați la volan. „La data de 4 august, in jurul orei 00:20, polițiștii Serviciului…

- Un baiat in varsta de 16 ani din Vulcan, judetul Hunedoara, a cazut de la etajul 8 al unui bloc din municipiu. Adolescentul a fost trnasportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Incidentul a avut loc la ora 17.21, Minorul a cazut in timp ce se afla la etajul 8 al unui bloc situat […]…

- Un accident grav s-a produs, marți dimineața, la nodul rutier dintre autostrazile A6 si A1. Trei persoane au fot ranite, iar traficul este blocat. In... The post Accident grav in vestul țarii. Traficul este blocat. Ora 10.00: traficul la nodul rutier dintre autostrazile A6 și A1 a fost reluat appeared…

- Un grav accident in care a fost implicat un autoturism s-a produs intre localitațile Curtici și Șofronea, din judetul Arad. Un barbat e ranit si i se acorda ingrijiri medicale. Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit de urgenta cu o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare…

- Echipajele de urgența au fost solicitate in aceasta dupa-amiaza, printr-un apel la numarul unic de urgența 112, dupa ce un barbat a cazut in timpul unui zbor cu parapanta in zona Clopotiva, comuna Rau de Mori, județul Hunedoara. „Spre locul indicat s-a deplasat de urgența, echipajul SMURD din cadrul…

- Codul portocaliu de vijelie și-a facut simțita prezența in noaptea de vineri spre sambata, in vestul țarii, cu rafale puternice de vant și ploi torențiale. Astfel, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru: degajarea unui copac cazut pe șosea, in municipiul Arad, Bulevardul Dragalina;…

- Accident pe o șosea din vestul țarii, in aceasta dupa-amiaza. In jurul orei 14:50, polițiștii hunedoreni au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat a cazut cu bicicleta de pe podul din zona Blooming de pe DJ 687, la intrarea in municipiul Hunedoara. „Polițiștii rutieri care s-au deplasat la…

- Hoti de masini, prinsi in vestul tarii. In urma activitatilor investigative, politistii Biroului Investigatii Criminale Deva au identificat patru barbati din judetul Mehedinti, cu varste cuprinse intre 21 si 42 de ani, banuiți de comiterea unor infractiuni de furt de autoturisme.