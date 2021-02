Stiri pe aceeasi tema

- Andra și Catalin Maruța trec prin momente grele din cauza infectarii cu noul coronavirus. Dupa ce a anunțat ca are probleme cu vocea și nu mai poate, deocamdata, sa cante, Andra și-a șocat fanii din mediul online cu ultima fotografie postata. Admiratorii nu au mai recunoscut-o pe frumoasa cantareața.…

- Anca Serea e una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, insa daca acum e cu zambetul pe buze și are familia la care a visat dintotdeauna, vedeta nu a trecut mereu prin cele mai bune momente! Aceasta a povestit ca s-a confruntat cu situații foarte grele și a durat mult pana cand a ințeles cum trebuie…

- Andra nu trece deloc prin cea mai buna perioada! Vedeta impreuna cu familia sa se afla in izolare de cateva zile, dupa ce au fost infectați cu coronavirus! Cantareața spune ca a avut de traversat momente grele, iar acum și-a pierdut și gustul și mirosul!

- Cea mai friguroasa noapte din acest an a prins-o pe cantareața Saveta Bogdan fara caldura in casa! Interpreta de muzica populara e revoltata, deoarece deși se afla in Centrul Bucureștiului, apartamentul in care locuiește nu primește caldura, la fel ca alte cateva mii din Capitala!

- Rata sinuciderilor din Japonia a crescut in cel de-al doilea val de pandemie, in special in randul femeilor și copiilor. Rata sinuciderilor din iulie-octombrie a crescut cu 16% fața de aceeași perioada a anului trecut, potrivit unui studiu efectuat de cercetatorii de la Universitatea din Hong…

- Oana Roman trece prin momente grele, iar toate acestea nu se intampla doar din cauza desparțirii sale de Marius Elisei, ci și din cauza problemelor de sanatate ale mamei sale. Femeia se simte din ce in ce mai rau, iar ultima perioada a fost una cumplita! In cadrul emisiunii Showbiz Report, Oana Roman…

- Gina Pistol este in culmea fericirii, dar in același timp recunoaște ca sarcina a epuizat-o de tot. Vedeta a vorbit despre experiențele prin care trece, mai ales aacum, cand mai este foarte puțin pana cand iși va ține bebelușul in brațe. Frumoasa prezentatoare TV a vorbit, pe pagina sa de socializare,…

- „Ce se intampla cu Oana Lis?”, aceasta a fost intrebarea ce a staruit pe buzele sutelor de fani, dupa ce blondina a postat un mesaj controversat pe rețelele de socializare. Vedeta și-a pus admiratorii pe ganduri, la scurt timp dupa ce a vorbit public despre problemele de sanatate ale partenerului ei…