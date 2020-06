Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta, presedintele Pro Romania, face din nou apel la demiterea cat mai rapida a Guvernului Orban. Ponta reactioneaza astfel la declaratiile premierului Orban cu privire la actiunile Palamentului."Am votat la Parlament o lege de sprijin pentru agricultorii si fermierii afectati de seceta…

- Premierul Ludovic Orban a acuzat Parlamentul ca ”face nefacute” și adopta legi care genereaza cheltuieli pentru care nu mai exista resurse. El le-a cerut miniștrilor sa fie mai activi in comunicarea publica, sa previna ”toate nazdravaniile și populismele astea”. ”Parlamentul iar a mai facut o nefacuta.…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, joi, ca legea adoptata de Parlament privind acordarea unor despagubiri ca urmare a secetei este ”populista" si nu va putea fi pusa in aplicare, iar premierul Ludovic Orban a cerut atacarea ei la Curtea Constitutionala."Vedeti ca…

- Premierul Ludovic Orban i-a reproșat in sedinta de Guvern ministrului Agriculturii, Adrian Oros, ca nu este suficient de „activ in comunicarea publica”. I-a spus și ca nu merge in Parlament sa-i convinga pe aleși sa nu voteze „nefacute” așa cum s-a intamplat cu o lege adoptata recent pe tema despagubirilor…

- Premierul Ludovic Orban a discutat in cadrul consultarilor pe care le-a avut, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei despre modul de implementare a Programului IMM Invest, Planul de redresare economica, atragerea de surse de finantare interne si externe,…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat miercuri ca, in opinia sa, parlamentul nu avea atributii constitutionale si legale pentru a face modificari la hotararea de guvern privind starea de alerta. "Consider ca Parlamentul nu avea atributul constitutional si legal sa faca modificari la Hotararea…

- Partidul Social Democrat va vota prelungirea starii de urgenta, desi conditiile puse Guvernului Orban, privind prezentarea unui plan de masuri pentru redresarea economiei, testarea populatiei si colaborarea cu Parlamentul. Si UDMR si minoritatile si-au anuntat votul favorabil. Pana in prezent, doar…

- Stocurile de alimente sunt foarte mari, mai ales la producatorii romani, si sunt suficienti miei pentru masa de Paste, a declarat, luni, la Digi 24, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Exista foarte multe stocuri, mai ales la producatorii romani. Nu stiu exact cum stau…