Probleme la metrou pe Magistrala 4. Se circulă în sistem pendulă Probleme la metrou. Circulatia pe Magistrala 4, intre statiile Basarab 2 – Grivita si Grivita-Straulesti, se realizeaza in sistem pendula, dupa ce un tren de metrou s-a defectat, vineri dimineata, in apropierea statiei Gara de Nord, anunța Metrorex. „Circulatia trenurilor de metrou a fost reorganizata in sistem pendula intre statiile 1 Mai – Basarab 2. Intre Basarab 2 si Gara de Nord 2 nu se circula. Astazi, in jurul orei 7:05, un tren de metrou s-a defectat in apropierea statiei Gara de Nord. Calatorii au fost debarcati cu ajutorul personalului de specialitate Metrorex”, se arata intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

