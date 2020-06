Probleme la licitatia pentru achizitia celor 100 de tramvaie turcesti. Decizie definitiva a Justitiei: Primaria Capitalei este obligata sa reevalueze ofertele depuse

Primaria Capitalei este obligata sa reevalueze ofertele depuse la licitatia pentru achizitia a 100 de tramvaie, unde a fost desemnata castigatoare oferta turcilor de la Durmazlar Makina San ve Tic A.S., in defavoarea producatorului roman Astra Vagoane Calatori Arad.



Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti pe 24 iunie si este definitiva, potrivit portalului instantelor.



Practic, instanta a mentinut decizia Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC), data in decembrie 2019, de anulare a atribuirii a contractului catre turcii de la Durmazlar. Decizia fusese…